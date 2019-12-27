Esra Balamir'in yıllardır süren tedavisi

27.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:41

Önceki gün City's Nişantaşı AVM çıkışı objektiflere takılan Balamir, bilinmeyen hastalığı hakkında "Tedavim devam ediyor. Cerrahpaşa'da 6 haftada bir yatış yapıyorum. Bu tedavimde 6 haftada bir damar yolundan ilaç veriliyor.

Çok daha iyiyim. Uzun yıllar hatta ömür boyu almak zorunda kalabilirim. Bu da benim kaderimde varmı. Her şey Allah'tan. Buna da şükür" diye konuştu.& ;



