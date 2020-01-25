Espri nasıl yazılır? TDK'ya göre espiri mi, espri mi?

25.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:48

Espiri kelimesi günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır karışıklık yaşanabiliyor. Espri nasıl yazılır? Espiri mi, espri mi? TDK'ya göre espri kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ESPRİ NASIL YAZILIR? ESPİRİ Mİ, ESPRİ Mİ?

Espiri nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "espri" şeklindedir. Türkçe bir kelime olmayan espri sözcüğünde yan yana olan iki sessiz harf, günlük konuşma dilinde aralarında bir sesli harf varmış gibi dillendirilir. Ancak konuşma dili ile yazı dili birbirinden farklıdır. TDK'ya göre espiri kelimesinin doğru yazılışı espri şeklindedir.

Espiri - yanlış

Espri - doğru

ESPRİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Arkadaş ortamında oynanan oyunların da konuşulanların da pek esprisi kalmadı.

Tüm kadınlar her zaman esprili erkeklerden hoşlanmaz.