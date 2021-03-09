Esporun yükselişi: Milyar dolarlık keşfedilmeyi bekleyen bir endüstri

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Yeni bir araştırmaya göre, Dünya Kupası'ndan sonra, esporcular aracılığıyla küresel satışların 2019'da ilk kez 1,1 milyar dolara yükseldiği görüldü. Espor sektöründe artışın 2022 yılına kadar ise 1,5 milyar doları aşması bekleniyor.

Ülkemizde gelişmeye devam eden espor sektöründe yayıncılar ve oyuncuların büyük etkisi olsa da endüstrinin tüm dünyadaki büyüme hızının da olumlu etkisi görülüyor. Yapılan son araştırmalara göre bu sektörün milyonlarca liralık yatırımlar alması da olası olarak görülüyor.

Espor, bir zamanlar spor kültürünün bir alt kümesini temsil etmiş olsa da kendi başına tam bir endüstri haline geldi.

Esporun geleceği büyük olasılıkla mobil cihazlarla da desteklenecek. Bu da ulaşım engellerini daha da azaltacak ve daha fazla oyuncu ve izleyicinin bu sektörde yer almasına izin verecek.

Espor ve oyun, son yıllarda canlı bir nişten dünya çapında merkezi bir eğlence biçimine dönüşerek ana akım haline geldi ve bilet satışları arenalardan stadyumlardan çevrim içi izlemeye geçiş yaptı.

Bu değişim, Michael Jordan, Drake ve DJ Marshmello gibi ana akım ünlülerden, ESPN gibi geleneksel satış noktalarından artan miktarda kapsama ve en azından kısmen Fortnite'ın baş döndürücü yükselişinden destek alarak desteklendi.

MİLYAR DOLARLIK BİR ENDÜSTRİ

Rekabetçi video oyunları popüler kültüre entegre olmaya devam ederken, küresel yatırımcılar, markalar, medya kuruluşları ve tüketicilerin hepsi dikkat ediyor.

Insider Intelligence tahminlerine göre, toplam espor izleyicisinin 2019 ve 2023 yılları arasında %9 bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) artması bekleniyor. Bu artış, 2019'da 454 milyondan 2023'te 646 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Bu, espor seyircisini altı yıllık bir süre içinde neredeyse iki katına çıkarıyor.

Esporun popüler kültür haline gelmesi, espor yatırımları ve gelirlerindeki patlamaları güçlendirmeye yardımcı oldu.

Espor, canlı yayın ve oyun oynamanın sosyal bileşeni sayesinde güçlenmeye devam ediyor. Twitch ve YouTube Gaming gibi video oyununa özgü akış platformları, hayranlara oyuncular ve ekiplerle doğrudan bağlantı sağlarken, daha yaygın sosyal ağlar bu bağlantıların gelişmesine izin verdi.

Espora yatırım yapan bir risk sermayesi şirketi olan NEA'nın ortağı olan Rick Yang, Insider Intelligence ile yaptığı bir sohbette bunun altını çizdi: "Esporu, oyunun ana akımlaştırılması ya da popüler kültürde oyunların somutlaştırılması yerine bunların saf fikri olarak düşünüyorum. Oyuncular en yüksek seviyelerde rekabet etmek için profesyonel oluyorlar." Yalnızca oyun etkinliklerinin ötesindeki fırsatlara ışık tuttuğu için espor fırsatını bu şekilde düşünmek - oyun, medya, popüler kültür ve ticaret dahil - çok önemlidir.

Espor Sektörü Gelir Akışı İstatistikleri

Sonuç olarak, sektör risk kapitalistlerinden ve son zamanlarda özel sermaye şirketlerinden gelen yatırımlarda büyük bir artış gördü. Espor yatırımlarının sayısı 2018'de ikiye katlanarak Deloitte'ye göre 2017'de 34 iken 2018'de 68'e çıktı.

Bu, yatırılan toplam dolara da yansıyor: Yatırımlar, Deloitte başına yıllık %837 gibi şaşırtıcı bir büyüme oranıyla bir önceki yıl sadece 490 milyon dolardan 2018'de 4,5 milyar dolara çıktı. Bu yatırımlar, ekosistemdeki oyunculara - espor organizasyonlarından turnuva operatörlerine ve dijital yayıncılara - dağıtılarak işlev görmesine ve büyümesine daha hızlı temel sağlıyor.

ESPOR TURNUVASI

ESPOR PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

Tahminlerin çoğu, espor ekosistemini bu yıl ilk kez 1 milyar doları aşma yolunda ilerliyor. Ve buradan gelirin artması bekleniyor - Newzoo, 2022 yılına kadar 1,5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Para, medya hakları, canlı etkinlik bileti satışları, ürün satışları ve oyun içi satın almalar yoluyla esporlara akıyor, ancak gelirin çoğu (% 69) Statista'nın atıfta bulunduğu Newzoo rakamlarına göre sponsorluklar ve reklamlardan geliyor.

Bu artan gelir akışı dünyanın dört bir yanından geliyor:

Asya-Pasifik (APAC), Kuzey Amerika ve Avrupa, izleyici ve gelir açısından sırasıyla ilk üç espor pazarıdır.

APAC, Newzoo'ya göre 2017'de %51 iken, 2019'da küresel espor izleyicilerinin yarısından fazlasını (% 57) oluşturacak. Bu arada, Kuzey Amerika'nın bu yıl espor gelirinde 300 milyon $ 'a ulaşması beklenirken,PwC tahminlerine göre Avrupa'nın 138 milyon $' a ulaşması bekleniyor.

Dünyanın geri kalanı, toplam espor gelirinin yalnızca yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

Esporların geleceği muhtemelen mobil cihazlardan güç alacak ve bu da giriş engellerini daha da azaltacak ve daha fazla oyuncu ve hayranın içeri girmesine izin verecek. Mobil oyun segmenti, bu yıl toplam küresel oyun pazarının %45'ini oluşturacak. Çin halihazırda gelişen bir mobil espor sahnesine sahip olduğundan, bu popülerlik şimdiden bazı rekabet alanlarına yayılıyor.