Espor dünyası Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde buluşuyor! PUBG'de ülkemizi iki takım temsil edecek

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası olarak anılan Red Bull M.E.O.'nun Hearthstone ve TFT oyunlarında Türkiye şampiyonları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Bu sene ülkemizin ev sahipliği yaptığı Dünya Finalleri İstanbul'da gerçekleşecek. PUBG Mobile'de Futbolist ve Blaze Esports ülkemizi temsil edecek.

28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen organizasyonda, Hearthstone ve TFT dünya şampiyonları, mart ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde belli olacak. Şampiyon takımların oyuncuları İstanbul'da sanal ortama yansıtılmış tarihi noktalarda mücadele edecekler.

RED BULL M.E.O. TARİHLERİ AÇIKLANDI

Red Bull tarafından yapılan açıklamaya göre, Red Bull M.E.O. Dünya Finali, 17 - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Finallerde Türkiye dahil, 28 ülke finalistleri Dünya Şampiyonluğu için yarışacak.

13 gün süreyle yatarıcı bir deneyimi sahne olacak Red Bull M.E.O. Dünya Finali bir oyun festivaline dönüşecek. Turnuvada İstanbul'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılacak. Sultanahmet Meydanı ve Galata Kulesi gibi tarihleri yerler bu süreçte sanal olarak gezilebilecek.

Şampiyonluk yarışı 20 Mart'ta Kapalıçarşı'daki Hearthstone turnuvası ile başlayacak. 27 Mart'ta Ortaköy'de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile devam edecek. 22 - 29 Mart'taki PUBG Mobile Finali ise dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı'nda yapılacak.

PUBG MOBILE'DA ÜLKEMİZİ İKİ TAKIM TEMSİL EDECEK

PUBG Mobile dünya finali şampiyonluğu Doğu ve Batı olmak üzere iki kategoride belirlenecek. Türkiye'yi temsil edecek Futbolist ve Blaze Esports, "Batı Şampiyonu" olmak için mücadele edecekler.

Mobil oyunseverler, PUBG Mobile ile özdeşleşmiş dropp kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışacaklar.

Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi olacak. Bu eğlenceli deneyime katılmak için gerekli adımlara dair detaylı bilgi RedBull.com/ARmeo adresinde yer alıyor.

Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'ne dair daha fazla bilgi ise RedBull.com/meo adresinde.