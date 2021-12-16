Espiye'de, Derin Deniz Deşarjı ve Ön Arıtma Tesisi hizmete açıldı

Espiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Derin Deniz Deşarjı ve Ön Arıtma Tesisi hizmete girdi.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adabük Mahallesi'nde geçen yıl yapımına başlanan tesisin tamamlandığını söyledi.

Sistemin tam kapasite çalıştığını belirten Karadere, saatte ortalama 180 metreküp arıtılmış atık suyun Karadeniz'e deşarj edildiğini aktardı.

Her insanın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Karadere, "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir anlayışından hareketle ilçemiz halkına vazifemizi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Karadere, tesisin denizlerin daha temiz olması açısında büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.