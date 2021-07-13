Espiye Belediyesi mezarlıklarda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi
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Espiye Belediyesi mezarlıklarda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi

Espiye Belediyesi mezarlıklarda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Espiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Espiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesi de çevre düzenleme çalışması yapıldığını belirtti.

Karadere, 8 mahalle ve 31 köydeki mezarlıklarının yeniden düzenlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mezarlık ziyareti yaparak vefat edenlerimize dualar etmek, dinimizin bize vermiş olduğu önemli bir vecibedir. Bayramda halkımızın rahat bir şekilde mezarlıkları ziyaret etmesi için bu bayram öncesi de çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Mezarlıklarda yabani ot temizleme, ilaçlama ve bakım çalışmaları yapıldı."

Espiye Belediyesi mezarlıklarda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi
Espiye Belediyesi mezarlıklarda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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