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Espark AVM'den Atatürk Saygı Anıtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Espark AVM'den Atatürk Saygı Anıtı

Espark, 11 Kasım tarihine kadar alışveriş merkezi içinde sergilenecek Atatürk Saygı Anıtı, Atatürk resimleri ve sözleri ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyor.

Espark, 11 Kasım tarihine kadar Alışveriş Merkezi içinde sergilenecek Atatürk Saygı Anıtı, Atatürk resimleri ve sözleri ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyor.

Eskişehir'in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. 11 Kasım tarihine kadar Espark'ı ziyaret edenleri, alışveriş merkezinin -1. katında Atatürk Saygı Anıtı karşılıyor. Dev bir Anıtkabir fotoğrafının önünde yer alan Atatürk Saygı Anıtı, kırmızı ve beyaz karanfillerle donatılmış, kalp şeklinde etkileyici bir atmosferde ziyaretçileri karşılıyor. Atatürk Saygı Anıtı'nın yanı sıra alışveriş merkezinin içinde farklı noktalarda Atatürk resimleri ve sözleri de ziyaretçilere eşlik ediyor. - ESKİŞEHİR

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