ESOGÜ Türk Halk Dansları Topluluğu Macaristan ve İtalya'da ülkemizi temsil etti

27.08.2019 12:06

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Türk Halk Dansları Topluluğu Macaristan ve İtalya'da yapılan festivallerde Türkiye'yi temsil etti.



ESOGÜ HAMER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Adem Koç, HAMER Müdürü Öğr. Gör. Tekin Koçkar, HAMER Sanat Yönetmenleri Gökhan Ülker ve Okan Ülker ile müzisyen ve dansçılardan oluşan kafile ilk olarak 6-11 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'ın Jszberény kentinde düzenlenen XIX. Csango Festivali'ne katıldı. Festivalde Macaristan, Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Endonezya ve Türkiye'den halk dansları toplulukları yer aldı. Festival kapsamında yapılan dans atölyelerinde Türk ekibi diğer gruplara Burdur ve Trakya yöresi oyunlarını öğretti. ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu özel misafir olarak Macaristan'da Jszalsszentgyörgy ve Jaszfenyszaru'da da gösteriler yaptı. İki kentte de büyük ilgiyle karşılanan ekip, Jszfényszaru Belediye Başkanı Mrta Czeglédi Gyriné'nin özel misafiri oldu. Ekip Jszfényszaru eski kaptanı zsis Istvn'ın ve Jszalsszentgyörgy Kaptanı Joseph Talalt'ın çiftlik evlerinde ayrı ayrı ağırlandı. Ekibe Macar geleneksel yemeği gulaş ikram edildi. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından gösteriler yapıldı. Macaristan'da düzenlenen Csango Festivali'ne Türk ekibini özel olarak davet ederek festivale katılımını sağlayan Jsz Müzesi yöneticisi Edit Batho da müzede son gün davet verdi. ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu Jszberény'de bulunan Canfeda Palankası'nda 1572 yılında yaşanan baskında şehit olan Türk askerleri ile hayatlarını kaybeden Macar askerlerinin birlikte yattıkları ve onların anısına dikilen Canfeda Anıtı'nı da ziyaret etti. Anıttaki saygı duruşunun ardından Türk ve Macar milli marşları okundu.



ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu, Macaristan'da düzenlenen festivalin hemen ardından 12-19 Ağustos tarihleri arasında da İtalya'nın Sicilya adasındaki Petralia Soprana, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Castellana Sicula ilçelerinde düzenlenen "International Folk Festival in Village Petralia Soprana" halk dansları festivaline katıldı. Festivalde İtalya, Şili, Kolombiya, Rusya, Kazakistan ve Türkiye'den halk dansları ekipleri yer aldı. Cefalu ve Petralia Soprana'da kültürel geziler de yapan ekip, sonrasında Italkali Tuz Madeni ve Müzesi'ni gezdi. Macaristan ve İtalya'da gösterdiği performansla göz doldurarak ESOGÜ'yü ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşayan ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu festivallerin ardından yurda dönüş yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA