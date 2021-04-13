ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Dental Yapay Zekâ Laboratuvarı kuruldu
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ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Dental Yapay Zekâ Laboratuvarı kuruldu

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ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Dental Yapay Zekâ Laboratuvarı kuruldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Dental Yapay Zeka Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Dental Yapay Zeka Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Yapay zeka algoritmaları geliştirmek maksadıyla kullanılacak yüksek hesaplama ve depolama gücüne sahip GPU, CPU ve depolama sunucuları ile iş istasyonları bulunan Dental Yapay Zeka Laboratuvarı'nın açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nuray Tüloğlu ve öğretim üyeleri katıldı.

Dental Yapay Zeka Laboratuvarı'nda

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar'ın yürütücü, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Elif Bilgir, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Odabaş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Aslan ve Öğr. Gör. Dr. Özer Çelik'in araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında yapılacak çalışmalarda öncelikli olarak Diş Hekimliği alanında kullanılan 2 ve 3 boyutlu radyolojik görüntülerin yapay zeka ile otomatik analizini gerçekleştirip, otomatik tanı ve tedavi planı sunacak yapay zeka algoritmaları geliştirilecek. Uzun dönemde Diş Hekimliği alanında elde edilen tüm dijital verilerin yapay zeka algoritmaları geliştirilmesinde kullanılmasının hedeflendiği bu merkez, oluşturulan altyapı ile sadece ESOGÜ bünyesinde değil, ülkemizde ve dünyada sağlık alanında yapılacak yapay zeka çalışmaları için de öncü bir merkez olmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Dental Yapay Zekâ Laboratuvarı kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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