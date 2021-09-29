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ESOGÜ Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü Gönüllü Evi'nin açılışı yapıldı

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ESOGÜ Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü Gönüllü Evi'nin açılışı yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü Gönüllü Evi'nin açılışı yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü Gönüllü Evi'nin açılışı yapıldı.

Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Avrupa Birliği (AB) desteğiyle kurulan Hippoterapi Türkiye Merkezi içerisinde yer alan ESOGÜ Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü Gönüllü Evi'nin açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı katıldı. Açılışa, Şenocak ve Astarcının yanı sıra ESOGÜ Rektör Danışmanı ve Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Cafer Yıldırım, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Hippoterapi Türkiye Merkezi İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun da katılım sağladı.

Açılışın ardından 'Talented Volunteers for Hippotherapy' projesi kapsamında İtalya, Litvanya, Romanya ve Çekya'dan gelen 10 katılımcı öğrenciye Youthpass sertifikaları verildi.

Hippoterapi Türkiye Merkezi'nde yürütülen bilimsel yapılanma ve araştırmalar çerçevesinde, sağlık alanını destekleyici modeller geliştirilerek Türkiye'deki hippoterapi araştırma ve uygulamalarına öncü katkılar sunulması hedefleniyor. Merkezde Otizm Spektrum Bozukluğu, Serebral Palsi, Down Sendromu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü gibi sorunları olan çocuklara uygulanması öngörülen terapilere yer veriliyor. - ESKİŞEHİR

ESOGÜ Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü Gönüllü Evi'nin açılışı yapıldı

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Haber: ESOGÜ Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü Gönüllü Evi'nin açılışı yapıldı - Haberler
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