Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Durdurup pasta kestiler

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Kısıklı esnafı, Cuma namazı için Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'ne gitmek için konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı. Gazetecilerin mikrofon yönelttiği Cumhurbaşkanı, kutlama tebrikleri için teşekkür edip pastasını keserek oradan ayrıldı.

Bugün 67. yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan için siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları pek çok kutlama mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da ikamet ettiği Kısıklı'daki esnaf da bugünü es geçmedi.

TATLI İKRAM ETTİ

Cuma namazı için konutundan çıkan Erdoğan'ı kapıda bir grup esnaf ve gazeteci karşıladı. Aracına binmeden önce tebrikleri kabul eden Cumhurbaşkanı, önce bir kutu tatlıyı çevresindekilere ikram etti.

ESNAFIN YAPTIRDIĞI PASTAYI KESTİ

Sonrasında da esnafın Erdoğan için özel olarak yaptırdığı Osmanlı tuğralı ve Türk bayraklı pasta çıkarıldı. Sürprizi yapan grubu gören Erdoğan "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek pastayı keserken, "Ben pastayı şöyle bir keseyim. Çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

PROGRAMINI AÇIKLADI

Alanda bulunan basın mensuplara günlük programından da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Selimiye Camii'nde kılacağını ve açılış programlarına katılacağını aktardı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaza katılmak üzere aracına binerek bölgeden ayrıldı.