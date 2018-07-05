Esnaflara İş-Kur Teşvikleri Anlatıldı

Sivas'ta esnaflara yönelik İş-Kur teşvikleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SESOB'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, işbirliğinin önemine değindi.

Esnaf ve sanatkarların yapılandırma ve teşviklerden daha çok faydalanmalarını sağlamak için bu toplantıyı organize ettiklerini aktaran Köksal, "Esnaf teşkilatı olarak bilgilendirmenin esnaflarımız açısından önemli olduğunu bilmekteyiz. Bu doğrultuda esnaflarımızın KOSGEB desteklerinden daha fazla faydalanmalarını, İş-Kur teşviklerinden ve mevzuatlarından bilgi edinmelerini ve 31 Temmuz tarihinde sona erecek olan sigorta primi yapılandırmalarından daha fazla esnafın faydalanması için gayret gösteriyoruz." dedi.

KOSGEB Müdürü Bahattin Ünal da KOSGEB kerdi destekleri hakkında bilgi verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kadir Boztepe ise SSK ile ilgili son çıkan kanunları anlattı.

Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Ömür Ungan teşvikler ve 7143 Sayılı Kanunla Getirilen Yapılandırma hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kadir Boztepe, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Hikmet Canpolat ve merkez ile ilçelerde bulunan oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri katıldı.