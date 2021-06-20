Esnaflar, sorunlarını Kaymakam Sert'e anlattı
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Esnaflar, sorunlarını Kaymakam Sert'e anlattı

Esnaflar, sorunlarını Kaymakam Sert'e anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Daday Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Sevin, beraberindeki heyet ile Daday Kaymakamı Mehmet Sert'i ziyaret ederek esnafların sorunlarını dile getirdi.

Daday Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Sevin, beraberindeki heyet ile Daday Kaymakamı Mehmet Sert'i ziyaret ederek esnafların sorunlarını dile getirdi.

Daday Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Sevin, Başkanvekili Şakir Demir ve AK Parti Daday İlçe Başkanı Servet Bıyıklı, Daday Kaymakamı Mehmet Sert'i makamında ziyaret etti. Daday esnafının sorunlarının görüşüldüğü ziyarette bazı konular görüşülerek karara bağlandı. Esnaf Odası Yönetimi özellikle kahvehane işletmecilerine korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan vatandaşlara plastik bardaklarla çay servisi yapılması ve cadde üzerinde bulunan esnaflardan alışveriş yapmak için kısa süreliğine araç parkı yapılabilmesi taleplerini Kaymakam Mehmet Sert'e ilettiler. Bu istek ve talepleri olumlu bulan Kaymakam Sert, kahvehane işletmecilerinin çay servislerini plastik bardak haricinde cam bardakta da servis edilebileceğini, cadde üzerinde bulunan esnaflardan alışveriş amaçlı duran araçların kısa süreliğine trafiği tehlikeye sokmayacak şekilde park edebileceklerini ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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