Esnaflar 14 Şubat Sevgililer Gününe hazırlanıyor
Haberler » Güncel » Esnaflar 14 Şubat Sevgililer Gününe hazırlanıyor - Haber

Esnaflar 14 Şubat Sevgililer Gününe hazırlanıyor

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle esnaflar hazırlıklarını sürdürüyor.

10.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:04
Esnaflar 14 Şubat Sevgililer Gününe hazırlanıyor

14 Şubat nedeniyle esnaflar hazırlıklarını sürdürüyor.


14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satışların artmasını bekleyen esnaflar işyerlerinin yanında cadde ve sokakları da süslüyor. Çiçekçiler, kuyumcular ve gümüş satıcıları başta olmak üzere esnaflar 14 Şubat Sevgililer gününü bekliyor.


Gölbaşı Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan , caddeyi süsledi. Ruhi Akan, 14 Şubat Sevgililer Gününün özel bir gün olduğunu ve çiçek satışlarının arttığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler