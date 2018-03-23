Ünye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin düzenlediği "Esnafına Sahip Çık Projesi" kapsamında AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ünyeli iş adamları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya geldi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen programında konuşan Ünye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ümit Özkan, "Bizim esnaf odası olarak bazı dileklerimiz var. Ünye'de ulusal marketler esnafların canını yakıyor. Esnafı biraz kollayıcı kanun çıkarılırsa bizler de çok memnun olacağız" dedi.

"Ünye-Niksar yolun projesi 2018 yılı içerisinde tamamlanacak"

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise Ünye-Akkuş-Niksar yolu proje çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Gündoğdu, "Ünye -Akkuş-Niksar-Tokat bağlantı yolumuz Ordu'nun en önemli yollarından birisidir. Ama bu yolun maliyeti 2 milyar TL civarında olduğu için bu yolla ilgili önce çalışmalar başlatıldı. Proje çalışmaları 2018 yılı içerisinde bitecek sonra da yatırım planlaması yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş, 'Bu yolun projesi bitince tekrar bir araya gelir yatırım planlamasını aldırdığımız takdirde iş zaten başlamış oluyor' dedi. Ordu'da uzun süredir şehir hastanesi çalışmamız vardı. 5 ay yatırım planlamasını aldırabilmek için mücadele ettik. En sonunda yatırım planlamasını aldırdık, bundan sonra ihalesi ve işin başlaması oluyor" ifadelerini kullandı.

"Ordu Türkiye'de en fazla yatırımın yapıldığı şehir oldu"

Türkiye'de en çok Ordu'da yatırım yapıldığını söyleyen Milletvekili Gündoğdu, "Ünye'nin ve Ordu'nun çehresi değişiyor. Ordu Büyükşehir olurken Türkiye'nin en küçük büyükşehiriydi. Şu anda her anlamda Türkiye'de en fazla yatırımın yapıldığı şehir oldu" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı. - ORDU