Esnafın dükkanına asılı olan Türk Bayrağını kopartarak böyle çaldı
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Esnafın dükkanına asılı olan Türk Bayrağını kopartarak böyle çaldı

Esnafın dükkanına asılı olan Türk Bayrağını kopartarak böyle çaldı
04.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:13

Esnafın dükkanına asılı olan Türk Bayrağını kopartarak böyle çaldı Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde bir işyerinde asılı olan Türk bayrağının bir kişi tarafından kopartıldıktan sonra götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnafın dükkanına asılı olan Türk Bayrağını kopartarak böyle çaldı

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde bir işyerinde asılı olan Türk bayrağının bir kişi tarafından kopartıldıktan sonra götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çayırhan İşçiler caddesi üzerindeki oto yıkamacı dükkanında asılı olan iki adet Türk bayrağını kopartarak çalın bir kişinin umarsamaz ve rahat tavırları dikkat çekti .

Dün akşam iftar saatinden sonra sigara içmek için evinin önüne çıkan iş yeri sahibi evinin altındaki iş yerinde asılı olan Bayrakları göremeyince hemen güvenlik kameralarına baktı ve olayı hayretle karşıladı.

Hırsızlığın bu kadarına pes dedirten durum ile ilgili esnaf Çayırhan Jandarma ekiplerine suç duyurunda bulundu.

Esnafın dükkanına asılı olan Türk Bayrağını kopartarak böyle çaldı

Kaynak: İHA

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