Esnaf teşkilatının acı günü
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Esnaf teşkilatının acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Esnaf teşkilatının acı günü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü (76), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü (76), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalan 76 yaşındaki TESKOMB İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü, fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Hünü, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle esnaf teşkilatını yasa boğan Salahaddin Hünü, 29 yıldır TESKOMB İzmir Birlik Başkanlığı görevini yürütüyordu. Hünü'nün cenazesi, öğle namazını müteakip Urla Çeşmealtı Güvendik Mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Törende Covid-19 önlemlerine dikkat edilirken, AK Parti İzmir Millet Vekili M. Atilla Kaya, İYİ Parti İzmir Millet Vekili Musavat Dervişoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, sivil toplum örgütü başkan ve yöneticileri ve Hünü'nün yakınları katıldı. - İZMİR

Esnaf teşkilatının acı günü
Esnaf teşkilatının acı günü
Esnaf teşkilatının acı günü
Esnaf teşkilatının acı günü
Esnaf teşkilatının acı günü
Esnaf teşkilatının acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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