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Esnaf odalarına hayırlı olsun ziyareti

Esnaf odalarına hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy Başkan yardımcıları Hüseyin Asarlı, ve Melih Marangoz sivil toplum kuruluşları olan, esnaf odalarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy Başkan yardımcıları Hüseyin Asarlı, ve Melih Marangoz sivil toplum kuruluşları olan, esnaf odalarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Emin Ersoy; "Geçtiğimiz günlerde yapılan Esnaf Odaları seçimlerinde Esnaflarımızın oylarıyla mevcut oda başkanlarımız yeniden seçilerek bir dönem daha esnafımıza hizmet etme imkanı buldular. Bu bağlamda Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Soysal'a, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fikret Keser'e, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Murat Hançer'e yeni dönemlerinin hayırlı olmasını temenni eder, görevlerinde başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Esnaf odalarına hayırlı olsun ziyareti

Esnaf odalarına hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hüseyin Asarlı, Emin Ersoy, Balıkesir, Esnaf, Yerel, Haber

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