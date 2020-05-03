Esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı
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Esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı

Esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı
03.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 20:19

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir esnaf, satışa sunduğu koltuk kılıflarının üzerine bir kumrunun yuva yaptığını görünce, yuvayı bozmamak için koltuk kılıfını satmaktan vazgeçti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir esnaf, satışa sunduğu koltuk kılıflarının üzerine bir kumrunun yuva yaptığını görünce, yuvayı bozmamak için koltuk kılıfını satmaktan vazgeçti.

İşletme sahibi Murat Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce dükkanına giren bir çift kumrunun koltuk kılıfı üzerine yuva yaptığını anlattı.

Yuvada 4 yumurta olduğunu belirten Söylemez, "Satılık olan oto kılıfının üzerine yuva yaptılar. Daha sonra yumurta ve kuluçka dönemi başladı. Bizler de onları dükkanda rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Kuşların yuvası bozulur diye müşterisi olmasına rağmen koltuk kılıfını satmadığını dile getiren Söylemez, kılıfı yavrular yumurtadan çıkıp büyüdükten sonra satacağını söyledi.

Kumrulara ellerinden geldiğince rahatsız etmeden, iyi bakmaya çalıştıklarını ifade eden Söylemez, kuşları çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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