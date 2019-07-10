Esnaf istedi Büyükşehir hayata geçirdi

Ulaşım çalışmalarında birçok dev projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen ulaşıma yönelik talepleri de dikkate alıyor. İzmit Üçyol Kavşağı bölgesinde bulunan esnafların Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a Üçyol Kavşağıyla ilgili ilettikleri istek doğrultusunda, çalışmalarına başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kavşaktaki düzenlemelerini tamamladı. Bölge esnafının şikâyetçi olduğu yol genişletildi ve kavşak etrafında araç seslerinin çoğalmasına neden olan parke taşları kaldırılarak yolun asfaltlanması yapıldı.

YOLDAKİ PARKE TAŞLARI KALDIRILDI YENİ CEPLER YAPILDI

Başkan Büyükakın'ın talimatıyla başlayan çalışmalarda, İzmit Üçyol Kavşak göbeği etrafındaki yolun üzerinde bulunan şikayete neden olan taşlar söküldü. Sökülen taşların ve kaldırılan kısımların yerine 541 ton asfalt serimi yapıldı. Ayrıca bölge esnafının rahat bir şekilde yük indirip bindirmesi için kavşak çevresine iki adet yeni cep inşa edildi.

BÖLGE ESNAFININ İSTEĞİ İKİ HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli'nin tüm ilçelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükakın, İzmit Üçyol Kavşağı bölgesindeki esnaf ziyareti sırasında gelen talepler üzerine iki hafta önce talimat vermişti. Verilen talimat kapsamında çalışmalara başlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfaltlama, yol genişletme ve yatay - düşey trafik işaretlerinin çizimini, iki hafta içerisinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Kaynak: Bültenler