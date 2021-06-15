Esnaf Dostu Başkan Yılmaz Yeni İş Yeri Açılış Törenine Katıldı
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Esnaf Dostu Başkan Yılmaz Yeni İş Yeri Açılış Törenine Katıldı

Esnaf Dostu Başkan Yılmaz Yeni İş Yeri Açılış Törenine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Esnafın her daim yanında olan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya'da hizmet vermeye başlayan MEGAHED firmasının açılış törenine katılarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Esnafın her daim yanında olan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya'da hizmet vermeye başlayan MEGAHED firmasının açılış törenine katılarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Başkan Yılmaz açılış töreni ile ilgili; "İşletmeci kardeşlerimiz Ökkeş ve İbrahim Akçay tarafından hizmete sunulan MEGAHED firmasının açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. " sözlerine yer verdi.

Açılış programına Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, işletme sahipleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Başkan Yılmaz açılış programının ardından işletmeciler ve davetliler ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

15 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

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