ESL Türkiye Şampiyonası turnuvasının şampiyonu Emirhan "Aniva7" Erdem!
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ESL Türkiye Şampiyonası turnuvasının şampiyonu Emirhan "Aniva7" Erdem!

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ESL Türkiye Şampiyonası turnuvasının şampiyonu Emirhan 'Aniva7' Erdem!

Ibfk2014e ve millitakimlar oyuncusu Aniva7_ ESL Türkiye FIFA şampiyonu oldu!

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ESL Türkiye Şampiyonası FIFA turnuvasının şampiyonu Emirhan "Aniva7" Erdem oldu. İstanbul Başakşehir Esports sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile oyuncusunu tebrik etti!

İstanbul Başakşehir Esports ve aynı zamanda Milli takım oyuncumuz Emirhan şampiyonluğu ile birlikte 11 ülke şampiyonun mücadele edeceği turnuvaya katılmaya hak kazandı. Temsilcimiz bu turnuvada da ilk 4'e girerse FIFA Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazanacak. olarak yakın zamanda röportaj gerçekleştirdiğimiz Emirhan'a başarılar diliyoruz!

Röportajımızı merak edenler için:

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Kaynak: Playerbros

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