ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Yarı Final Geniş Özeti yayınlandı!
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ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Yarı Final Geniş Özeti yayınlandı!

ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Yarı Final Geniş Özeti yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Geniş Özet görüntüleri resmen ateş ediyor!

Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen organizasyon ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Yarı Final Geniş Özeti yayınlandı. Videodaki vuruşlar kalp atış hızınızı 16 dakikalığına arttırabilir.

3800 Dolar ödül havuzlu turnuvanın final karşılaşmasına sayılı günler kaldı. Birinci takım 2300 ve ikinci takım 1500 Dolar ödülün sahibi olacak. Finalde ise fastPay Wildcats ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu Sangal Esports karşı karşıya gelecek. CS: GO topluluğunun büyük bir kısmı ise karşılaşmayı Sangal Esports'un kazanacağına ve tekrar şampiyon olacağına inanıyor.

Final karşılaşmasına geçmeden önce ise INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası Yarı Final maçlarından güzel anları gelin hep birlikte izleyelim. Videoda yer alan takımlar ise Şahangiller Espor, fastPay Wildcats, Sangal Esports ve Çamlıca Espor.

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Umuyoruz ki videoyu izlerken keyif alırsınız, keyifli izlemeler!

Kaynak: Playerbros

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