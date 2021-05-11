ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Sunum Ekibi duyuruldu!

Playofflarda mücadele edecek 4 takıma da başarılar!

Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen organizasyon ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Sunum Ekibi belli oldu. Sunum ekibi yine bildiğimiz gibi resmen ateş ediyor.

Ekranların vazgeçilmez isimleri Karahan ve Vlad, playofflardan finale kadar bizimle birlikte olacak. Buna ek olarak bu sezon sunumlara başlayan Rowincy'de onlara eşlik edecek. İsterseniz gelin playofflara birlikte göz atalım.

3800 Dolar ödül havuzlu playofflar bu akşam başlıyor. Birinci takım 2300 ve ikinci takım 1500 Dolar ödülün sahibi olacak. Playoff takımlarına baktığımızda ise Sangal Esports turnuvanın şampiyon takımı olabilme oranı en yüksek takımı olarak göze çarpıyor. İki gün boyunca maçlar 20.30'da start alacak. Eşleşmeler ise şu şekilde:

Şahangiller Espor - fastPay Wildcats

Sangal Esports - Çamlıca Espor

Playoff maçları ESL Türkiye Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Playerbros