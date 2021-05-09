ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Hafta 7'nin akılda kalan anları!
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ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Hafta 7'nin akılda kalan anları!

ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Hafta 7'nin akılda kalan anları!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Videoda birbirinden güzel vuruşlar yer alıyor!

Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen organizasyon ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Hafta 7'nin akılda kalan anlarını sizler için derledik. Videodaki vuruşlar kalp atış hızınızı 1 dakikalığına arttırabilir.

Videoda yer alan oyuncular ve klipler hakkındaki detaylar şu şekilde:

DUGGYVERSUS (fastPay Wildcats) vs Şahangiller Espor (3 Kill - AWP)

COULEN (Şahangiller Espor) vs fastPay Wildcats (3 Kill - AK47)

DEDE1 (HAXR.COM Esports) vs XFlow Esports (4 Kill - M4A4)

COLORZZ (fastPay Wildcats) vs Şahangiller Espor (Ace Clutch - Desert Eagle + AK47)

Şampiyonanın Playoff maçları ise 11-12 Mayıs 2021 saat 20.00'de başlayacak. Playoff maçları ESL Türkiye Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Playerbros

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