ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Hafta 7'nin akılda kalan anları!
Videoda birbirinden güzel vuruşlar yer alıyor!
Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen organizasyon ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Hafta 7'nin akılda kalan anlarını sizler için derledik. Videodaki vuruşlar kalp atış hızınızı 1 dakikalığına arttırabilir.
Videoda yer alan oyuncular ve klipler hakkındaki detaylar şu şekilde:
DUGGYVERSUS (fastPay Wildcats) vs Şahangiller Espor (3 Kill - AWP)
COULEN (Şahangiller Espor) vs fastPay Wildcats (3 Kill - AK47)
DEDE1 (HAXR.COM Esports) vs XFlow Esports (4 Kill - M4A4)
COLORZZ (fastPay Wildcats) vs Şahangiller Espor (Ace Clutch - Desert Eagle + AK47)
Şampiyonanın Playoff maçları ise 11-12 Mayıs 2021 saat 20.00'de başlayacak. Playoff maçları ESL Türkiye Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: Playerbros