ESL Türkiye 6. hafta 2. gün maçları bu akşam başlıyor!
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ESL Türkiye 6. hafta 2. gün maçları bu akşam başlıyor!

ESL Türkiye 6. hafta 2. gün maçları bu akşam başlıyor!
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6. hafta 2. gün maçları bu akşam 20.00'de başlıyor.

Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen ESL Türkiye 6. hafta 2. gün maçları bu akşam başlıyor. Maçlar bu akşam 20.00'de başlayacak.

ESL Türkiye 6. hafta 2. gün maçlarına dair detaylar

Günün ilk maçı Sangal Esports - HAXR.COM Esports arasında gerçekleşecek. BO2 üzerinden oynanacak maç için henüz harita seçimi yapılmadı. Takımların geçtiğimiz hafta sonuçlarına göz atacak olursak Sangal Esports, MAGNEW ekibini 2-0'lık skorla yenerek galip geldi. HAXR.COM Esports ise son maçında fastPay Wildcats ile karşılaştı. Bu karşılaşmada 2-0'lık yenilgi alan organizasyon 10 puan ile ligde 7. sırada yer alıyor. Aynı şekilde Sangal Esports ise 29 puanla 1. sırada yer alıyor.

Günün ikinci maçı fastPay Wildcats ve MAGNEW arasında oynanacak. BO2 üzerinden oynanacak maç için henüz harita seçimi yapılmadı. Takımların geçtiğimiz hafta sonuçlarına göz atacak olursak fastPay Wildcats, Çamlıca Espor ekibini 2-0'lık skorla yenerek galip geldi. MAGNEW ise son maçaında Sangal Esports ile karşılaştı. MAGNEW ise bu maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. fastPay Wildcats 18 puanla 3. sırada yer alıyor. MAGNEW ise 2 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Maçları ESL Türkiye Twitch kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. 7. hafta maçlarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros

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