ESL PUBG Masters: Summer turnuvasına katılacak Türk takımları belli oldu!

50.000$ ödül havuzuna sahip ESL PUBG Masters: Summer turnuvasına katılacak olan Türk takımları haberimizde!

ESL PUBG Masters: Summer turnuvasına katılacak Türk takımları belli oldu, BBL Esports ve Digital Athletics turnuvaya davet alarak katılırken SuperMassive Blaze ve Orgless ise Lower ve Upper Bracket aşamalarından turnuvaya dahil oldu. ESL yaz için planladığı 50 bin dolar para ödüllü turnuvada mücadele edecek takımları izleyiciler için paylaştı.

Davet alan takımlar

@heroicgg

#Cursed

@bbl_esports

@Digitalaths

@ENCE

@FaZeClan

@natusvincere

@TeamLiquid

@virtuspro

Upper Bracket

#QuestionMark

skadegg

#DiNG

@RedlinePUBG

#fulltime

#0rgless

@MutinyPUBG

@TempusPUBG

@Entropiqteam

@vanirgg

#WeLiveAgain

#ToxicPlayers

@supmassblaze

#PLANB

#SKA_Esports

ESL PUBG Masters: Summer ne zaman başlıyor?

Elemeler: 8-11 Temmuz

Upper Bracket: 16 Temmuz

Lower Bracket: 17-18 Temmuz

Büyük Final - hafta 1 : 24 - 25 Temmuz

Büyük Final - hafta 2: 31 Temmuz - 1 Ağustos

Kaynak: Playerbros