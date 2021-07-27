ESL Pro League Sezon 14 Grupları belli oldu!
Yeni sezon için gruplar belli oldu!
CS: GO severlerin merakla takip ettiği profesyonel espor ligi ESL Pro League Sezon 14 Grupları belli oldu.
750.000 Dolar ödül havuzlu turnuva 16 Ağustos tarihinde başlayacak. Avrupa'nın birbirinden güçlü 24 takımı lig maratonu boyunca rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek ve bu ligden şampiyon olarak ayrılmaya çalışacak.
A-B-C-D olmak üzere toplam 4 gruba ayrılan takımlar kıyasıya mücadele edecek. Grupların dağılımı ise şu şekilde:
A Grubu (16-20 Ağustos)
Heroic
Astralis
Team Vitality
Team Spirit
ENCE
Bad News Bears
B Grubu (21-26 Ağustos)
G2 Esports
Virtus.pro
Complexity
OG
Renegades
Sinners Esports
C Grubu (27-31 Ağustos)
Natus Vincere
FaZe Clan
BIG
Mousesports
Evil Geniuses
Fnatic
D Grubu (1-5 Eylül)
Gambit Esports
Ninjas in Pyjamas
Furia Esports
Team Liquid
Entropiq
Team One
Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz!
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Kaynak: Playerbros