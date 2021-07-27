ESL Pro League Sezon 14 Grupları belli oldu!

Yeni sezon için gruplar belli oldu!

CS: GO severlerin merakla takip ettiği profesyonel espor ligi ESL Pro League Sezon 14 Grupları belli oldu.

750.000 Dolar ödül havuzlu turnuva 16 Ağustos tarihinde başlayacak. Avrupa'nın birbirinden güçlü 24 takımı lig maratonu boyunca rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek ve bu ligden şampiyon olarak ayrılmaya çalışacak.

A-B-C-D olmak üzere toplam 4 gruba ayrılan takımlar kıyasıya mücadele edecek. Grupların dağılımı ise şu şekilde:

A Grubu (16-20 Ağustos)

Heroic

Astralis

Team Vitality

Team Spirit

ENCE

Bad News Bears

B Grubu (21-26 Ağustos)

G2 Esports

Virtus.pro

Complexity

OG

Renegades

Sinners Esports

C Grubu (27-31 Ağustos)

Natus Vincere

FaZe Clan

BIG

Mousesports

Evil Geniuses

Fnatic

D Grubu (1-5 Eylül)

Gambit Esports

Ninjas in Pyjamas

Furia Esports

Team Liquid

Entropiq

Team One

Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros