Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor? EDHO 5. sezona iki yeni oyuncu daha!

10.09.2019 15:32

Eylül ayı ile birlikte birçok dizinin teker teker yeni sezon fragmanları yayınlandı ve yeni sezonlarının başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları ise ayrı bir heyecan içinde yeni sezon ne zaman başlayacak bekliyor. Diziye daha önceden üç ismin katılacağı açıklanmıştı. Bugün ise iki ismin daha kadroya dahil olduğu açıklandı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için belirlenmiş kesin bir tarih yok. Dizinin önceki sezon başlangıçları genelde Eylül sonu ile Ekim başı olarak gözüküyor. Buna göre EDHO 5. sezonu 24 Eylül veya 1 Ekim'de başlayacak diyebiliriz.

1. sezon - 40 bölüm - 8 Eylül 2015 başlangıç

2. sezon - 31 bölüm - 4 Ekim 2016 başlangıç

3. sezon - 37 bölüm - 19 Eylül 2017 başlangıç

4. sezon - 31 bölüm - 25 Eylül 2018 başlangıç

EDHO 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz günlerde atv yeni sezon tanıtımı fragmanında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları da yer aldı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sizlerle paylaşacağız.

DİZİYE YENİ KATILANLAR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu. Kutay Sungar ile Ufuk Tevge dizinin kadrosuna katıldı. İki genç yetenek Burak Sergen'in oğullarını canlandıracak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Son bölümde Zeki'nin eline geçen başta İlyas ve Behzat olmak üzere ekibi son anda yapılan hamle kurtardı. Zeki, Selcan ile birlikte buradan kaçmayı başarsa bile sonunda yakayı ele verdi. Hızır ile anlaşma yapmak isteyen Zeki, kendisine verilen süre içinde kapıdan dışarı çıkmayı başaramadı. Yaralı bir şekilde yerde yatan Zeki'nin ölümü ise Fahri'nin elinden oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Selcan'ın Hızır'dan intikam almak için pusu kuruyor. Dürbünlü tüfeği ile Hızır'ı hedef alan Selcan, tek başına iken atışını yapar. Fakat üzerinde çelik yelek olan Hızır, yeleğe denk gelmesi ile kurtulur.

EDHO 4. sezon finaline Ömür'ün İlyas için istenmesi sahnesiyle sona erdi. Behzat'ın sert tavırları, herkesi şaşırtmış ve soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Bu durumu Ömür'ün abisinin elini öpmesi ancak yumuşattı. Sonrasında açılan Ankara havası ile bir anda düğün havasına giren ekip hep birlikte oynamaya başladılar.