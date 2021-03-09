Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz va

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'In yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 9 Mart Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Emrin geldiği en büyük yerden başla anlatmaya..."

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ(20.00)



