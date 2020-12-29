Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!

29.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 178. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi oluşturan EDHO ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 177. bölüm sonrası büyük bir heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında bakalım neler olacak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük bir seyirci kitlesine ulaştı. Her bölümünü nefes nefese izleyen izleyicileri bu hafta yayınlanacak yeni bölümü de merakla bekliyor. Baş rollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya, Yalçın Hafızoğlu, Pelin Akil ve Kürşat Demir gibi oyuncuların paylaştığı EDHO dizisi bu hafta 178. bölümüyle ekranlarda olacak!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Nefes nefese izlenen 177. bölümün ardından tüm EDHO severler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak diye merak etmeye başladı. Yayınlandığı günden beri aynı kanalda, aynı gün ve aynı saat seyircilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta da 29 Aralık Salı günü saat 20:00'da ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezon da yine çok heyecanlı ve aksiyonlu bir şekilde devam ediyor. Çakırbeyli ailesinin heyecanlı hayatına şahit olmak isteyen binlerce izleyen bu hafta yeni bölümü heyecanla bekliyor. 177. bölümün ardından 178. bölüm fragmanı da bölümün bol aksiyonlu geçecek gibi görünüyor!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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