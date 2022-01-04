Altı sezon süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni adı ve yeni bölümleriyle yayınlanacağı iddia edildi.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda yayınlanacak? EDHO'nun ismi mi değişti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni adı ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman yayınlanacak? detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDA OLMAZ (EDHO) HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Altı sezon süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni adı ve yeni bölümleriyle Blutv ile anlaştı. Başrol ise Oktay Kaynarca değil Ozan Akbaba olacak.

BOMBA ETKİSİ YARATTI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin Türkiye'nin ilk internet platformu blutv'yle anlaşması sektörde bomba etkisi yarattı. Bahadır Özdener'in BVB adlı yapım şirketinin imza attığı dizinin yayınlanmayan 200. bölümü yenilenen montajı ve ek sahneleriyle film olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDA OLMAZ (EDHO) NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İsim hakkı atv'de olan projenin yeni adı ise 'Son Efsane' oldu. Filmin ay sonunda olması planlanan yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Öte yandan efsane projenin dizi versiyonu şubat ayında çekilecek ve başrolde İlyas Çakır beyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak.

Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, Atv'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDA OLMAZ (EDHO) YENİ İSMİ NE OLACAK?

İsim hakkı atv'de olan projenin yeni adı ise 'Son Efsane' oldu. Filmin ay sonunda olması planlanan yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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