Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? EDHO Behzat öldü mü?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? EDHO Behzat öldü mü?

05.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? EDHO Behzat öldü mü?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO dizisinden kim ayrıldı? Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? Emir Benderlioğlu kimdir?

Behzat karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? EDHO Behzat öldü mü?

EDHO EMİR BENDERLİOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?

Fragman yayınlanır yayınlanmaz Behzat karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu'nun diziden ayrılacağı gündeme geldi. Peki, Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? Yapımcıdan konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. EDHO Behzat öldü mü sorusunun yanıtı EDHO yeni bölümde belli olacak. Emir Benderlioğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı da bu şekilde belli olacak.

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

28 Ekim 1979'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi.Önce Heykel okuyan oyuncu daha sonra Grafik Bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde:

Bukalemun

4 Saat

Kabakurgu

Camgöz

Panzehir

Dağ II

filmlerinde oynadı. Camgöz hariç bu filmlerde başrol oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti. Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterini canlandırdı. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. Şimdi ise Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır. Ayrıca yakın zaman önce yakın arkadaşı Işın Karaca, Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Cihangir Akyol sokakta Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır. 2010'un Ocak ayında vizyona girmesi beklenen Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 06.07.2010'da ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'i canlandırdı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırmaktadır. Dedesi 4 sene Ankara Belediye Başkanlığı yapmış olan Mehmet Atıf Benderlioğlu'dur.

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