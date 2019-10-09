Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde vefat eden Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı

09.10.2019 10:40

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 142'nci bölümüyle ekrana geldi. Dizide geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun unutulmaması herkesi duygulandırdı.

ÖZEL VEDA SAHNESİ HAZIRLANDI

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini oynayan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz hafta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen hafta vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Ünal Kaplan'ın özel sahneleri ise son bölümde ekrana geldi. Çakırbeyli ailesi Kaplan'ın ölümüyle yıkıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Dizide Ünal Kaplan'ın ölümüyle yıkılan Hızır, odasına geçerek gökyüzüne baktı ve Kaplan ile olan eski anılarını hatırladı. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için hazırlanan özel veda sahnesi ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

"İYİ UYKULAR"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da dizideki rol arkadaşı ve yakın dostu olan Tarık Ünlüoğlu'nun veda sahnelerini Instagram hesabından "İyi uykular" notuyla yayınladı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir.

Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.