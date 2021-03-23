Eşkıya Dünyaya Hükümdar 188. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV EDHO 187. bölüm tek parça izle!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar 188. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV EDHO 187. bölüm tek parça izle! EDHO nerede çekiliyor? EDHO İstanbul'da mı çekiliyor? Dizi çekimleri İstanbul'un hangi ilçesinde gerçekleşiyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar 188. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATVEDHO 187. bölüm tek parça izle!

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar, Salı günleri yayınlanmakta. 188. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EDHO CEYLAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a, Ceylan karakteri ile katılan ve dizinin sevilen isimlerinden biri haline Sanem Çelik, kadrodan ayrıldı. Sevilen oyuncu, gelecek bölümlerden itibaren dizide yer almayacak.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Sanem Çelik, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, lise ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. Bu akşam (23.03.2021) 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.