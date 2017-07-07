Eskişehirspor'un Kongresi Anadolu Üniversitesi'ne Alındı

ESKİŞEHİRSPOR'un yönetime talip çıkmaması üzerine ertelenen olağanüstü kongresinin 13 Temmuz'da Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı açıklandı.



Eskişehirspor Divan Başkanı Aydın Begiter ile divan üyeleri İsmet Ertuğrul, Ferit Alp Doğan ve Kaya Bilge, bugün Vali Henefi Demirkol Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Begiter, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yönetim için liste verilmemesi üzerine 13 Temmuz Perşembe aynı yerde yapılmak üzere ertelenen kongresinin yerinin değiştiğini söyledi. Kongrenin perşembe günü saat 17.30'da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Begiter, şöyle dedi:



"Zor günler yaşıyoruz ama bunlar hareketli günler. Şehrin dinamikleriyle, kanaat önderleriyle yaptığımız görüşmelerde oturmuş bir yönetim kurulu oluşturulması dinamiğe bizim güvenimiz tam. Biz de divan olarak bu ertelemeyi kabul ettik. Süreyi çok uzatmadık. Geçen günlerin takım üzerinde bir rahatsızlığı var. Şu anda elimizde oldukça iyi bir kadro var. Bu kadroyu tutmak için bunların paralarının ödenmesi lazım. Bu arada sezonu açmamız lazım. Çünkü bir ay sonra ligler başlıyor. Diğer takımlar çoktan açtı, kamp yerlerine gitti. Biz de şimdi karar aldık. Sportif direktörümüze yetki verdik. Bu arkadaşımız pazar günü takımı toplayacak." - Eskişehir