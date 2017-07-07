Eskişehirspor'un kongresi Anadolu Üniversitesi'nde yapılacak



Hakan TÜRKTAN ESKİŞEHİR, (DHA)



Eskişehirspor'un dün yapılan ve yönetime talip çıkmaması üzerine ertelenen olağanüstü kongresi 13 Temmuz'da Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı açıklandı.



Eskişehirspor Divan Başkanı Aydın Begiter ile divan üyeleri İsmet Ertuğrul, Ferit Alp Doğan ve Kaya Bilge bugün vali Henefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Aydın Begiter dün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yönetim için liste verilmemesi üzerine 13 Temmuz Perşembe gününe ertelenen ve aynı salonda yapılacağı duyurulan kongrenin yerini değiştiğini söyledi. Begiter kongrenin Perşembe günü saat 17.30'da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde olacağını belirterek şöyle dedi



Zor günler yaşıyoruz ama hareketli günler bunlar. Nerede hareket orada bereket demişler. Şehrin dinamikleriyle, kanaat önderleriyle yaptığımız görüşmeler bir hareket yaratmış olacak ki şehrin 3 büyük dinamiğinden biri tarafından bir hafta süre verilmesini, bu süre içerisinde çok güzel oluşmuş, oturmuş bir yönetim kurulu teşekkül edeceklerini söylediler. Bu dinamiğe bizim güvenimiz tam. Gerekli çalışmayı yaparlarsa bu işi becerebileceklerine çok inanıyoruz. Biz de divan olarak bu ertelemeyi kabul ettik. Süreyi çok uzatmadık. Çünkü günler geçiyor. Bu geçen günlerin de takım üzerinde bir rahatsızlığı var. Şu anda elimizde oldukça iyi bir kadro var. Bu kadroyu tutmak için bunların paralarının ödenmesi lazım. Bu arada sezonu açmamız lazım. Çünkü bir ay sonra ligler başlıyor. Diğer takımlar çoktan açtı, kamp yerlerine gitti. Biz de şimdi karar aldık. Sportif direktörümüze yetki verdik. Bu arkadaşımız pazar günü takımımı toplayacak.