Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 17. haftanın maçları bugün devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı 4 Ocak Pazartesi 2021 günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Yeni Eskişehir Stadyumu, Eskişehir'da oynanacak.
ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)
MEHMET YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)
SELAHATTİN ALTAY(2. Yardımcı Hakem)
ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)
TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)
UĞUR YALÇIN(Temsilci)
ERHAN ŞAHİN(Temsilci)