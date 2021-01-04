Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 17. haftanın maçları bugün devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?