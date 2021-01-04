Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

04.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:13
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 17. haftanın maçları bugün devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı 4 Ocak Pazartesi 2021 günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yeni Eskişehir Stadyumu, Eskişehir'da oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)

MEHMET YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)

SELAHATTİN ALTAY(2. Yardımcı Hakem)

ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

UĞUR YALÇIN(Temsilci)

ERHAN ŞAHİN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Enis Arıkan Çağla Şıkel Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Ömer Bayram Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 11:21:13. #1.15#
title