Eskişehirli sanatçılar, 'Kadınlar Matinesi'nde izleyenleri coşturdular

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli sanatçılar Mithat Körler, Cenk Gündoğmuş ve Orhan Arslan, Kadınlar Matinesi'nde, yurdumuzun çeşitli yörelerinden türküler söyleyerek kadınları coşturdu ve gönüllerince eğlendiler.

Eskişehir'de bir salonda gerçekleştirilen 'Kadınlar Matinesi' etkinliğinin menajerliğini Zeynep Hayriye Karbölen ve Orhan Arslan; sunuculuğunu ise Saim Buzçetin yaptı. Etkinliği düzenleyen sanatçı Cenk Gündoğmuş, "Bu kadınlara özel bir etkinlikti. Kadınlarımız bu zor günlerde; bir nebze olsun streslerini atıp, gönüllerince türkülere eşlik ederek eğlendiler. Bu etkinlik, kadınlara yönelik güzel ve hoş bir eğlence oldu" dedi.

Sanatçılar; sazlar ve kemanlar eşliğinde türkü söylerken sahneye çıkan kadınlar, coşkulu bir şekilde sanatçıların türkülerine eşlik ettiler. Programın sonuna doğru 'İlkimce dans ekibi' sahnede gösterilerini sundu ve beğeni topladı. - ESKİŞEHİR