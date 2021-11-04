Eskişehirli sanatçı Rahiye Oktaş Karaman'ın "İçimdeki Renkler" - Haberler
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Eskişehirli sanatçı Rahiye Oktaş Karaman'ın "İçimdeki Renkler"

Bültenler - Haberler | Güncel
Eskişehirli sanatçı Rahiye Oktaş Karaman'ın

Sanatçının portre ve diğer türlerdeki yağlı boya eserlerinin Eskişehirlilerle buluştuğu sergi yoğun ilgi gördü.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de ziyaret ederek gezdiği sergi, 14 Kasım Pazar gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Ressam Rahiye Oktaş Karaman'a kendi portresini de çalışmalarının arasına kattığı için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Resim sergisini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum.Oktaş ailesinin fertleri yetenekleri ve uğraşı konularındaki titizlikleri ile hep dikkatimi çekmiştir. Onların Eskişehir'in yetenekli hemşerilerimden olmasıyla daima gurur duydum" ifadelerine yer vererek serginin anıdefterini de imzaladı.

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