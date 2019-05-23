Eskişehirli Oryantiring Sporcusu Elif Gökçe Avcı Türkiye Şampiyonu Oldu

İnönü Belediyesi sponsorluğunda oryantiring yarışmalarına katılan Elif Gökçe Avcı, Samsun'da düzenlenen yarışmalarda üniversitelerarası Türkiye şampiyonu oldu.

Anadolu Üniversitesi adına yarışan Elif Gökçe Avcı, Samsun'da 16 üniversiten 59 sporcunun kıyasıya yarıştığı üniversitelerarası Türkiye Oryantiring Şampiyonasının ilk gününde bayanlar orta mesafede yarışmalarında Türkiye birincisi oldu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da Samsun'da gerçekleştirilen yarışmalarda İnönülü Oryantiring sporcusu Elif Gökçe Avcı'yı yarışmalarda yalnız bırakmadı. Bozkurt yarışmalar sonrası İnönü'yü ve Eskişehir'i Türkiye'de ve dünyada önemli başarılarla temsil eden Avcı'yı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Milli sporcu Elif Gökçe Avcı, desteklerini esirgemeyen İnönü Belediyesi ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA