Eskişehir, yeni nesil '112 Acil Çağrı Merkezi' sistemine geçti
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Eskişehir, yeni nesil '112 Acil Çağrı Merkezi' sistemine geçti

23.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:33
Eskişehir, yeni nesil '112 Acil Çağrı Merkezi' sistemine geçti

ESKİŞEHİR'deki tüm çağrı numaraları ambulans servisinin de katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde birleşti.

ESKİŞEHİR'deki tüm çağrı numaraları ambulans servisinin de katılımıyla 

112 Acil Çağrı Merkezi'nde birleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Küçük, vakaya dönüşmeyen gereksiz çağrı oranının yüzde 43.77 olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'yeni nesil çağrı merkezi' olan tek numarada acil çağrıları karşılama projesi '112 Acil Çağrı Merkezi' sistemine Eskişehir de dahil oldu. Sistemin start almasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplandı.Acil çağrı hizmetlerinin Eskişehir'de etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasıyla ilgili çalışmaların gündeme alındığı toplantıda konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Küçük, sistemin, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nin de katılmasıyla tamamlandığını söyledi.'YÜZDE 43'Ü GEREKSİZ ÇAĞRI'Polis, jandarma, itfaiye, orman yangın ve ambulans servisinin yer aldığı merkezde, son 4 ayda toplam 197 bin 635 çağrı karşılandığını, bunların 111 bin 129'unun vakaya dönüştüğünü, 86 bin 506'sının ise vakaya dönüşmeyen çağrı olduğunu anlatan Küçük, "Vakaya dönüşen çağrı oranının yüzde 56.23, vakaya dönüşmeyen çağrı oranı ise yüzde 43.77" dedi.VALİ AYYILDIZ: ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da acil ihtiyaç duyulan durumlarda '112' altında tek numara üzerinden hizmet verilmesinin zaman kaybının önüne geçeceğini söyledi. Etkin, hızlı, olaylara zamanında ve doğru müdahale açısından büyük kolaylık sağladığını ifade eden Vali Ayyıldız, "Vatandaşların 112 acil çağrı numarasını gereksiz çağrılarla, bilgi alma amaçlı durumlarla meşgul etmemeleri gerekiyor" diye konuştu.


Eskişehir, yeni nesil '112 Acil Çağrı Merkezi' sistemine geçti
Eskişehir, yeni nesil '112 Acil Çağrı Merkezi' sistemine geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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