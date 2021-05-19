ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
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ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI

ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kütahya'da yürüyüş korteji düzenlenirken, Eskişehir'de antrenörler, gençlik liderleri ve öğrenciler 33 bin kişilik statta dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kütahya'da yürüyüş korteji düzenlenirken, Eskişehir'de antrenörler, gençlik liderleri ve öğrenciler 33 bin kişilik statta dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 33 bin kişilik Eskişehir Yeni stadyumunda etkinlik düzenledi. Gençlik liderleri, antrenörler ve öğrenciler yer aldığı 80 kişilik grup, sahanın ortasında kadar taşıdığı dev Türk bayrağını açıp İstiklal Marşı okudu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde başlatılan etkinlikte Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' isimli şiiri seslendirildi. Etkinliğe Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu katıldı. Ayyıldız ve beraberindekiler programın ardından dev Türk bayrağı önünde fotoğraf çekildi.

KÜTAHYA'DAKİ PROGRAM

Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yürüyüş korteji düzenlendi. Fuatpaşa mahallesindeki Gençlik Merkezi önünden başlayan korteje polis, jandarma, itfaiye personelleri ile motosiklet ve Off-Road tutkunları katıldı. Etkinlikte kortej, müzik ve sirenler eşliğinde dolaşarak halkın bayramını kutladı. Kortejin ardından Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Bandosu tarafından konser verildi. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ise İstiklal Marşı okundu. Programda, Kütahya Valisi Ali Çelik'in yanı sıra AK Parti Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç yer aldı.

ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI
ESKİŞEHİR V KÜTAHYA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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