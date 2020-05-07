Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kovid-19 tedbirlerini denetledi
07.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:12

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan güvenlik uygulama noktalarını denetledi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan güvenlik uygulama noktalarını denetledi.

Valilikten yapılan açıklamada, uygulama noktalarındaki görevlilerden bilgi alan Vali Çakacak'ın, sürücülere kişisel hijyen tedbirlerini almalarının ve tedbirlere uymalarının gerekli olduğunu, ayrıca zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması uyarısında bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çakacak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Eskişehir'in giriş ve çıkışlarındaki kısıtlamalar 4 Mayıs saat 24.00 itibariyle 15 gün uzatıldı. Şehirlerarası seyahat eden özel araçların ilimiz girişlerinde durdurularak kontrolleri yapılmaktadır. Eskişehir'e diğer illerden gelen araçlar 18 noktada durdurulmakta ve sağlık ekiplerimiz tarafından önce sağlık kontrollerinden geçirilmektedir. Başka illerden buraya ikametlerine gelen vatandaşların iletişim bilgileri alınıyor ve ilçe kaymakamlıklarımız vasıtasıyla bunların takibi yapılıyor.

Eskişehir'de kara yolları trafik güvenliğiyle ilgili olarak trafik ekiplerimiz şehrin genelinde yapmış oldukları uygulamalar ve denetimlerle gece gündüz demeden trafik düzenini ve emniyetini sağlayarak kazaların önlenmesine çalışmaktadırlar. Trafik sorununun çözülmesinde tatmin edici sonuçlar alınabilmesi yalnızca bu işten sorumlu kurum ve kuruluşların gayretleri ile varılabilecek bir hedef değildir. Yollarımızın kalitesinin daha da artmasının yanında, insanlarımızın bilinçlenmesi ve trafik kurallarına uymada gösterecekleri hassasiyet ve dikkatle daha da hızlı netice alacağız. Bu noktada herkesin, trafik kurallarına uymanın kendisinin ve başkalarının güvenliği için şart olduğunu bilmesi ve buna inanması gerekmektedir."

Uygulama noktasındaki denetimlere İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen de katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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