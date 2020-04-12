Eskişehir Valisi Çakacak aç kalan sokak hayvanlarını doyurdu Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında, elleriyle sokak hayvanlarını besledi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında, elleriyle sokak hayvanlarını besledi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Özdemir Çakacak, Valilik ve Reşadiye Cami önündeki sokak hayvanlarına yem attı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çakacak, bu zorlu süreçte her canın kıymetli ve özel olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının yaşamını da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Vali Çakacak, "Sokak hayvanlarının yaşam alanlarının tespit edildiği noktalara mama, yem, yiyecek ve su ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerekli planlama ve koordinasyonuyla eksiksiz bir şekilde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA