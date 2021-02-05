Eskişehir Valisi Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Mandal'ı kabul etti
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Eskişehir Valisi Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Mandal'ı kabul etti

05.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:36
Eskişehir Valisi Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Mandal'ı kabul etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı makamında kabul etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü (ESOGÜ) Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Mandal'ı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildirdi.

Mandal, günün anısına Valilik şeref defterini imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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