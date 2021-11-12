Eskişehir Valisi Ayyıldız "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını sürücülere tanıttı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.s

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ayyıldız ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer katıldı.

Sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyaran Vali Ayyıldız, kurumlar tarafından hazırlanan hediyeleri araç sürücülerine ve çocuklara taktim etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında ülke genelinde düzenlenen trafik uygulamasını kentin birçok noktasında yaptıklarını söyledi.

Vali Ayyıldız, emniyet kemeri takmanın insan hayatında önemli olduğunu belirterek, denetim sırasında gözlemledikleri kadarıyla kent halkının emniyet kemeri kuralına uyduklarını gözlemlediklerini kaydetti.

Mihalgazi ilçesinde düzenlenen etkinlikte ise Kaymakamı Şahin Arsal, Emniyet Amiri Ferhat Arslan Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Çavuş Mustafa Topaktaş ve görevli ekiplerce sürücülere emniyet kemeri kullanımı ile ilgili bilgi verilip broşür dağıtıldı.

Uygulamada tüm sürücülerin emniyet kemeri taktığı gözlemlendi sürücüler bu tür denetimlerden memnuniyetini dile getirdi.