Eskişehir 'V. Frank' adlı oyunun ilk gösterimini 18 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor - Haberler
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Eskişehir 'V. Frank' adlı oyunun ilk gösterimini 18 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor

Eskişehir 'V. Frank' adlı oyunun ilk gösterimini 18 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

2021-2022 tiyatro sezonuna yeni projelerle başlayan Şehir tiyatroları "V. Frank" adlı yeni oyununu E.B.B. Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu'nda Cumartesi akşamı seyirci ile buluşturuyor.

Yönetmenliğini, Devlet Tiyatrosu sanatçısı, ödüllü rejisör Yunus Emre Bozdoğan'ın üstlendiği, Tahsin Saraç'ın Türkçeleştirdiği oyunun dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Mustafa Kala ve hareket düzenini Senem Oluz gerçekleştiriyor. Oyunun müzikleri ise ünlü besteci Turgay Erdener'e ait.

Para ve güç tutkusunun, en temel insani duyguları nasıl yok ettiğini, trajikomik bir üslup ve etkili bir anlatımla canlı müzik eşliğinde seyirci ile buluşturan müzikli oyunda, Şehir Tiyatrolarının başarılı oyuncuları Ercüment Yılmaz, Özlem Boyacı, Sinan Demirer, Devrim Özder Akın, Melda Yılmaz, Zafer Ergül, Hakkı Kuş, Berkay Akın, Emre Basalak, Savran Perk, Berkay Gökçek ile Nigar Berktin ve Ahmet Barut rol alıyorlar

Sıra dışı anlatımı ve görselliği ile Eskişehirli tiyatro severlerin oldukça ilgisini çekecek olan "V. Frank" sezon boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde izleyici ile buluşmayı sürdürecek.

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