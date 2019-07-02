ESKİŞEHİR Madımak'ta ölenler Eskişehir'de anıldı

Madımak'ta ölenler Eskişehir'de anıldı

Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamlarını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi ölümlerinin 26'ncı yılında Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Sivas'ta kaldıkları Madımak otelinin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybedenleri 26'ncı yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. İstiklal Mahallesi'ndeki Porsuk Çayı kenarında buluşan dernek üyeleri ellerinde 'Yüreklerdeki yangın sönmedi, Sivas 93. Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankart açtı. Yerel sanatçıların mini konserinin ardından toplanan kalabalık Eskişehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Madımak'ta ölen 33 aydın ile 2 otel görevlisi için saygı duruşunda bulunan kalabalık adından İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Azmi Kerman, Madımak otelini ateşe verenlerin bir kısmının yurt dışına kaçtığını öne sürerek, 'Sivas'ta yaşamlarını yitirenlerin çığlıklarını kimse duymadı. Sivas can kıyımının üzerinden 26 koca yıl geçti. Bu büyük ayıba yargı sürecinden bakıldığında durum içler acısıdır. Katillerin bir kısmı yurt dışına kaçarken, bir kısmı da ne yazık ki ödüllendirildi. Sivas'ta yaşananları sınırlı bir gericilik hareketi olarak görmeyelim. Bu kıyım, kökleri geçmişe dayalı, beklentileri gelecekte olan bir sürecin bir bölümüdür. Çorum, Kahramanmaraş, diğer bazı illerde buna benzer olaylar yaşadık. Burada ana hedef demokrasinin aydınlanmanın, özgür düşüncenin ve bağımsız inancın yok edilmesidirö şeklinde konuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün yoğun güvenlik tedbiri aldığı anma programı Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından sona erdi. Programa sivil toplum kuruluşları, işçi ve memur sendika başkan ve üyeleri de destek verdi.

Kaynak: DHA