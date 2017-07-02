Eskişehir Kadın Pilotun Akrobasi Gösterisi Nefes Kesti

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ndeki 'Hava Yarışları' izleyenlerin nefeslerini kesti. Yarışlara katılan ünlü akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı Semin Öztürk'ün yarış öncesinde yaptığı akrobasi gösterisi de alkışlandı.



Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki 'Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde 'Hava yarışları' düzenlendi. Çeşitli illerden gelen 30 pilotun katıldığı etkinlikte kadın pilot 26 yaşındaki Semin Öztürk yarış öncesinde uçakla akrobasi gösterisi sundu. Semin Öztürk'ün gösterisi izleyenler tarafından alkışladı. Ali İsmet Öztürk de gösteri sonrasında kızının yanına giderek tebrik etti.



Kendisinin 12 yaşından beri akrobasi uçuşlarına katıldığını belirten Semin Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi Ben 9 yaşındayken, babam akrobasi uçuşlarına başlamıştı. Uçuşlar çok ilgimi çekmişti. Babamla beraber uçmak istemiştim. Fakat bu uçaklarda paraşüt takmak zorunlu. Çok küçük olduğum için paraşüt üzerime olmuyordu, 3 yıl bekledim. 12 yaşındayken babamla birlikte ilk akrobasi uçuşumu gerçekleştirdim. 21 yaşımda lisansımı aldım. Daha sonra Amerika'da akrobasi uçuşu eğitimlerine katıldım ve akrobasi uçuşlarını tek başıma yapmaya başladım. Bugünkü uçuşumda 10 manevramız vardı. Kesinlikle doğaçlama manevra olmuyor, daha önceden planlıyoruz. Bu insanın içinden gelen bir şey, zoraki olabilecek bir şey değil. Bu bir baba mesleği olarak düşünülebilir ama o şekilde ilerlemiyor. Ablam mesela çok farklı bir meslek seçti. Ben severek yapıyorum. Sevmeyerek yapılacak bir iş asla değil. Severek yapılmadan olmaz. Bundan sonra kendimi geliştirmek için uğracağım. İnşallah yurt dışında uçmak istiyorum.



Semin Öztürk, havacılık tutkusu olanlara da Eğer içlerinde havacılık aşkı olanlar varsa sonuna kadar bütün zorlukları yenip peşinden gitmelerini diliyorum, içindeki aşkın önerisinde bulundu.



Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Sorumlusu Işıl Görenoğlu da yarışlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:



Bugün burada Sivrihisar Hava Yarışları 2017 organizasyonunu düzenliyoruz. Yarışmaya yaklaşık 25-30 pilot katılıyor. Yarışmamız 3 ayrı kategoride yapılıyor. Birinci kategorimiz sabit kanat kategorisi, ikinci kategorimiz 200 beygir gücünün altındaki diğer uçaklar kategorimiz, bir diğeri ise özel kategori. Bu da, bizim yaşlı Boing Stermann uçağımız var, 77 yaşında. Onunla dört pilotumuz yarışacak.